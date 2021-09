0 Facebook Finisce con motorino nella corsia opposta e si scontra con un’auto, Mattia Panarella muore a 17 anni Cronaca 26 Settembre 2021 20:13 Di Sveva Scalvenzi 1'

Stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici, ma purtroppo è deceduto in un tragico incidente sabato notte. E’ morto così Mattia Panarella, giovane di 17 anni, originario di Adria, comune in provincia di Rovigo.

Viaggiava a bordo del suo scooter sulla strada che collega Rovigo ad Adria quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è finito con il motorino nella corsia opposta e si è scontrato con un’altra vettura che proseguiva sul suo senso di marcia.

Troppo violento lo scontro, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta la polizia stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non appena la notizia della morte di Mattia Panarella si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.