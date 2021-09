0 Facebook Dayane Mello molestata durante il reality La Fazenda, espulso concorrente: indagano le autorità News 26 Settembre 2021 19:36 Di redazione 2'

Dayane Mello aveva denunciato di essere stata molestata durante il reality La Fazenda 13. La show girl sta partecipando al programma brasiliano, macchiato da questo clamoroso episodio. Protagonista di questo abuso è Nego do Borel, che a detta della Mello, avrebbe approfittato di lei perché in stato di ebrezza. Una brutta vicenda, che ha provato non poco la bella modella.

Dayane Mello molestata durante reality brasiliano

Il caso e la denuncia di Dayane avevano suscitato l’indignazione generale, spingendo la produzione del programma ad espellere il concorrente e ora le autorità locali starebbero esaminando la possibilità di azioni legali nei confronti di do Borel.

A rivelare la notizia è il profilo Instagram del settimanale Chi, dal quale si legge: “Primi provvedimenti ufficiali da parte della produzione del reality brasiliano La Fazenda 13 , dopo il clamoroso caso di molestie subite da Dayane Mello. Nego do Borel, il cantante che si è reso protagonista dell’ignobile episodio – aveva molestato Dayane approfittando del fatto che lei aveva bevuto troppo- è stato espulso dal reality e ora la produzione e le autorità locali stanno esaminando la possibilità di azioni legali contro di lui. Una decisione che è arrivata dopo che il caso è stato sollevato dal web (in Italia tra i primi vi è stato “Casa Chi” con una puntata speciale del talk show condotto dalla Rosalinda Cannavò che è legata a Dayane da una grande amicizia) e ha provocato una enorme indignazione che ha spinto la produzione brasiliana a intervenire. Resta da vedere cosa deciderà di fare Dayane Mello nei prossimi giorni anche se in molti chiedono che si ritiri dal reality perché la modella appare molto provata dall’esperienza“.