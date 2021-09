0 Facebook Dramma a Battipaglia, anziano signore ingerisce farmaci e si lancia nel vuoto Cronaca 26 Settembre 2021 20:37 Di redazione 1'

E’ accaduto domenica mattina a Battipaglia, una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità nel Salernitano. Un uomo di 86 anni pare che si sia tolto la vita. Prima avrebbe ingerito un grosso quantitativo di farmaci e poi si sarebbe lanciato nel vuoto. La notizia è stata riportata da SalernoToday.

Anziano signore si toglie la vita a Battipaglia

Il dramma è avvenuto in una palazzina di via De Crescenzo. L’ottantaseienne si sarebbe tolto la vita, lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al quinto piano. A fare la tragica scoperta è stata la moglie che era in casa con lui.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze ed effettuato i rilievi del caso. La salma è stata restituita alla famiglia.