Ultimo saluto a Irene Raimo, morta in un incidente stradale Cronaca 7 Settembre 2021 14:07

Si sono tenuti oggi i funerali di Irene Raimo. Alle 15 e 30, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano parenti e amiche hanno salutato la 18enne morta nella notte tra giovedì e venerdì scorso in un tragico incidente stradale.

La giovane era residente nel Parco Verde: oggi tutta la comunità, sconvolta per l’accaduto, si riunirà per darle l’ultimo saluto e stringersi al dolore della famiglia. Irene lavorava in un bar del distributore di benzina di fronte alla villa comunale. Nel 2017 però la sua vita era stata segnata da una grande tragedia. Era residente nel Parco Verde e appena quattro anni fa suo padre fu ucciso in un agguato.

Irene Raimo muore in un incidente

E’ accaduto in via Sant’Arcangelo, la ragazza, Irene Raimo, originaria del Parco Verde di Caivano, pare che viaggiasse a bordo di un’auto con tre amici. La notizia è stata riportata da Il Giornale di Caivano.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto in cui si trovavano Irene e i tre amici sia andata a finire contro un paletto e si sia ribaltata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta anche la Polizia Stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.