Crollo di Dayane Mello nella notte, preoccupazione nella casa: "Voglio morire" 21 Febbraio 2021

Dolore e disperazione per Dayane Mello, crollata dopo la festa ‘Bridgerton – falsità a corte’ organizzata dal Grande Fratello Vip. Il lutto per la morte del fratello Lucas non affrontato ha mandato in tilt la modella brasiliana.

La concorrente si è abbandonata in giardino nella notte, mentre Pierpaolo Pretelli cerca di tenerle la mano e darle coraggio. “Voglio morire”, è riuscita a singhiozzare. Pretelli ha provato a consolarla:

Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario.