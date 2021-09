0 Facebook Accusa un malore e muore a 20 anni, l’ultimo desiderio di Irene: “Donate i miei organi” Cronaca 26 Settembre 2021 19:10 Di redazione 2'

Si è spenta a soli 20 anni Irene Emili, la ragazza che martedì scorso aveva accusato un malore mentre era in casa. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Pollenza, comune in provincia di Macerata.

Irene Emili muore a 20 anni a causa di un aneurisma

La giovane ha improvvisamente perso i sensi a causa di una emorragia celebrale, immediato il trasporto in ospedale, dove è deceduta qualche giorno dopo il suo arrivo. Un aneurisma non ha lasciato scampo alla povera Irene. La ragazza, studentessa di Mediazione linguistica all’Università di Macerata, aveva espresso la volontà di donare gli organi. Volontà espressa sul suo documento di identità, della quale i genitori non ne erano a conoscenza.

La notizia della scomparsa di Irene Emili ha lasciato attonita la comunità di Pollenza, il sindaco, Mauro Romoli, ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali, lunedì 27 settembre: “Sarà annullato il mercato settimanale – si legge in una nota social – e verranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici comunali. Si invitano i concittadini, i titolari delle attività commerciali e le associazioni ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle loro attività durante i funerali dalle ore 16 e fino al termine della cerimonia religiosa”.