Bambino di 11 anni trovato morto in una cascina: ascoltati i genitori
Cronaca
24 Settembre 2021

Dramma in campagna. Un bambino di 11 anni e’ stato trovato morto venerdì mattina in una cascina di Castelleone, in provincia di Cremona. Sul posto sono intervenuti carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare cosa sia accaduto.

Sulla vicenda mantengono il massimo riserbo. I militari hanno ascoltato i genitori che hanno escluso l’ipotesi dell’omicidio. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

La notizia della tragedia ha fatto velocemente il giro della piccola comunità del Cremonese, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la famiglia dell’undicenne.