Proteste e malori a Pianura contro gli abbattimenti e gli sgomberi: "Vergogna!" Proteste a Pianura contro gli abbattimenti e gli sgomberi. Quartiere in subbuglio per l'intervento delle forze dell'ordine. Malori tra i manifestanti News 24 Settembre 2021 12:55 Di redazione 1'

È caos e traffico bloccato in via Pisani ed in via Sartania a Pianura, quartiere dell’area Ovest di Napoli. Alcuni residenti sono sul piede di guerra. La decisione di sgomberare e abbattere due palazzine abusive si è scontrata contro le proteste dei cittadini.

In molti hanno avuto anche dei malori a causa della grande tensione. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno provato a mantenere la situazione tranquilla. Intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere chi si è sentito male.

Proteste a Pianura contro gli abbattimenti e gli sgomberi

“Vergogna, dovete difenderci!“, hanno urlato i manifestanti che si sono opposti all’operazione disposta dalle autorità. Molte famiglie rischiano di restare per strada e senza più una casa. La notizia è stata riportata da Internapoli.