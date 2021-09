0 Facebook Il trailer di Gomorra 5, la crisi di Genny Savastano e le minacce di Ciro Di Marzio: è guerra Spettacolo 24 Settembre 2021 13:32 Di redazione 2'

E’ uscito il trailer ufficiale di Gomorra 5, l’atto finale della serie tv targata Sky Atlantic. Aumenta l’attesa per sapere cosa accadrà ai protagonisti e quale clan riuscirà a predominare a Napoli. Dopo lo spoiler del primo episodio, la produzione è stata attentissima a non far trapelare ulteriori notizie sull’ultima stagione della serie televisiva.

Anticipazioni Gomorra 5

Dal film Immortalte sappiamo che Ciro Di Marzio è vivo e dalla quarta stagione di Gomorra che Genny Savastano, dopo aver pensato di uccidere l’amico fraterno e aver fatto guerra a tutte le altre organizzazioni criminali, inizia la sua latitanza. La quinta stagione di Gomorra, secondo quanto si evince dal trailer ufficiale, inizia con la notizia che l’Immortale è vivo, non solo per i telespettatori ma anche per Genny che aveva creduto di averlo ucciso.

Cosa accadrà in Gomorra 5

Savastano si troverà a dover vivere una serie di crisi interiori, dal desiderio di vendetta nei confronti di Ciro allo scontro con la moglie, che non vuole far vivere al figlio una guerra. “Secondigliano è la mia casa e voi dovete stare con me”, dice Genny alla compagna in una lite. Si vede poi il figlio di Don Pietro accusare una sorta di attacco di panico, segno che denoterebbe una debolezza del boss.

Dall’altro lato vediamo Ciro Di Marzio intenzionato a far guerra a Savastano: “Voglio sentire il coltello che affonda nella carne, voglio scatenare l’inferno”. Sempre dal trailer sembrerebbe che inizi un’alleanza con Sangue blu, ma chiaramente è difficile comprendere quale sia la trama completa. Si comprende solo che Ciro e Genny all’inizio saranno sicuramente in guerra. Per il resto non ci aspetta che attendere la data di uscita di Gomorra 5.

Il trailer ufficiale di Gomorra 5