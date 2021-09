0 Facebook Fiaccolata a Pianura, buttano giù le case: il dramma delle famiglie che vanno per strada Cronaca 16 Settembre 2021 21:12 Di redazione 1'

E’ in corso una fiaccolata a Pianura, in via Montagna Spaccata, per protestare contro gli abbattimenti di alcune abitazioni.

Fiaccolata a Pianura, buttano giù le case

Un dramma comune a diverse famiglie che vivono nel quartiere della periferia di Napoli, in particolare nella zona chiamata “Masseria Grande”. Su questo posto, dove ci sono diverse case e palazzi abusivi, incombe da anni la minaccia della ruspa. Le case abusive saranno demolite e intanto incombe il dramma umanitario: diverse famiglie finiscono per strada.

Le case, costruite abusivamente, sono state condonate dietro somme di milioni di lire. Oggi questo non importa. Le procure vanno avanti e quelle case devono andare giù.