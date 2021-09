0 Facebook Il dramma di Tullio De Piscopo che rivela: “Avuto un tumore, volevo morire. Poi ho deciso di guardare crescere i miei nipoti” Il dramma di Tullio De Piscopo. La commovente testimonianza del grande batterista napoletano. La lotta e l'amore per la famiglia Spettacolo 24 Settembre 2021 12:21 Di redazione 1'

È uno dei più grandi batteristi della storia della musica, protagonista del movimento ‘Napoletan power‘ e amico fraterno di Pino Daniele. Stiamo parlando di Tullio De Piscopo che in una commovente intervista ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata.

Ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno”, trasmissione in onda su Rai 2 e condotta da Serena Bortone, De Piscopo ha rivelato di essere stato gravemente malato. Il musicista aveva scoperto di avere un tumore al fegato.

Il dramma di Tullio De Piscopo

“Ho avuto paura di morire, ma non volevo dare fastidio a nessuno. Avevo deciso di andare in Svizzera per l’eutanasia però, a un certo punto, ho detto ‘Non sono pronto’ io non voglio morire, voglio veder crescere i miei nipotini. ‘Dove sei, ti stanerò, ti ammazzerò’, gli ho detto, e piano piano ho cominciato a combattere. Mi ricordo che Giusy mi aveva accompagnato, la vedevo da lontano che parlava al telefono e pensavo che sicuramente stesse parlando con Micaela, mia moglie e volevo gridarle di non dire niente, ma non usciva una parola“, ha detto De Piscopo.