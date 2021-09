0 Facebook Raffaella Fico racconta il dramma in tv: “Andai da Balottelli con Pia, non mi aprì chiamò la polizia” Spettacolo 21 Settembre 2021 10:59 Di redazione 2'

In lacrime Raffaella Fico racconta al Grande Fratello Vip il dramma vissuto durante la gravidanza della figlia Pia. La concorrente fa riemergere un periodo buio della propria vita in cui i rapporti con Mario Balotelli, papà della piccola, erano pessimi.

Raffaella Fico parla del rapporto con Mario Balotelli

“Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. La showgirl napoletana racconta quella volta in cui decise di volare a Londra per andare a parlare con l’ex calciatore. La showgirl portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all’epoca Balotelli rifiutava la gravidanza dell’ex compagna. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”, spiega Raffaella visibilmente scossa.

“L’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa”. La showgirl fa chiarezza sul rapporto con il padre di sua figlia: “Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo. Voglio bene a Mario come un fratello”, rivela Fico. La concorrente ricorda poi in lacrime la mamma scomparsa nel 2020. “È sempre stata la mia migliore amica. Io, mamma e Pia vivevamo insieme ed eravamo inseparabili”, conclude Raffaella.