Ansia per Sebastiano Bencivenga, 40enne di Cesa titolare di una tabaccheria a Frattamaggiore che sembra essere sparito nel nulla da 24 ore. Enzo Guida, sindaco del piccolo comune frattese, ha pubblicato su Facebook un appello per ritrovarlo: “Ieri Sebastiano si è allontanato alle 11.30 circa dalla sua tabaccheria, sita in via Roma a Frattamaggiore”.

La prima foto che si pubblica è quella ripresa dalle telecamere interne del locale. Era vestito con un jeans, polo nera, scarpe bianche e blu. Si è allontanato a bordo di una moto SH e da ieri non si hanno più notizie di lui. E’ alto circa un metro 1,74, corporatura normale. I familiari sono preoccupati. Pertanto chiunque lo abbia visto e può dare informazioni utili, chiami la moglie Angela al numero 320.1176160 oppure il fratello Lello al numero 327.8530599″.