Guglielmo Belmonte è stato ritrovato. Il giovane di 18 anni, le cui tracce si erano perse lo scorso 3 settembre, era originario di Salerno ma studiava a Roma, all’Università Luiss. A dare la notizia è stato il sindaco del comune campano, Vincenzo Napoli. “Che bella notizia, Guglielmo è stato ritrovato”, queste le parole del primo cittadino che hanno accompagnato il post condiviso della madre, Rita.

La donna all’incirca verso le 12 ha scritto su Facebook: “Trovato! Grazie a tutti, vi adoro, siete meravigliosi!!“. Non sono state rese ulteriori notizie circa la sparizione del diciottenne. La madre di Guglielmo negli ultimi giorni aveva lanciato diversi appelli sui social, comunicando ogni aggiornamento sulle ricerche. Il caso è finito anche a Chi l’ha Visto, che se n’è occupato proprio nella prima puntata, lanciando un appello affinché chiunque sapesse qualcosa potesse farsi avanti.

Guglielmo era stato avvistato in un primo momento in Costiera, poi a Bologna e infine le sue tracce si erano perse di nuovo. Per fortuna è stato ritrovato e a giudicare dalle parole di gioia della madre, dovrebbe stare bene.