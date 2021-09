0 Facebook Paura ai Quartieri Spagnoli, si apre voragine: crepe nei palazzi, inibiti alcuni locali dai Vigili del Fuoco News 23 Settembre 2021 11:00 Di Sveva Scalvenzi 2'

Una voragine spaventa i residenti di via Speranzella e via San Mattia ai Quartieri Spagnoli. Qualche giorno fa erano stati avviati alcuni lavori di messa in sicurezza del manto stradale, poi però il terreno ha ceduto e si è aperta una grossa voragine.

Voragine in via Speranzella

La profonda apertura ha provocato diverse crepe negli edifici e nei negozi che affacciano sulla zona interessata dal cedimento. I Vigili del Fuoco, infatti, oltre a delimitare l’area della voragine hanno inibito l’accesso in alcuni locali maggiormente danneggiati finché non si accerterà la stabilità degli stessi. “Avevano iniziato i lavori – racconta una commerciante a Vocedinapoli.it – poi per alcuni giorni gli operai non sono venuti e le infiltrazioni d’acqua hanno causato quest’enorme buco“.

Ora tra i residenti e i commercianti c’è grossa preoccupazione, la signora sopracitata ad esempio non può entrare nel secondo piano della sua attività e come lei altri negozianti non possono accedere a parti dei loro locali. L’area della voragine è interamente recintata ed è vietato anche il traffico pedonale. Il timore, tra la gente, è che possano esserci danni strutturali che non si risolveranno in poco tempo.

Le immagini della voragine