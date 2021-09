0 Facebook Tommaso Eletti racconta i suoi problemi con la droga al Grande Fratello Vip: “Tanto sotto” Spettacolo 22 Settembre 2021 17:14 Di redazione 2'

Tommaso Eletti racconta la sua adolescenza difficile. In una chiacchierata con Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato di aver avuto quando era più giovane problemi con la droga, nello specifico con sostanze leggeri.

I problemi di Tommaso Eletti

Eletti, che si era fatto riconoscere a Temptation Island per la sua folle gelosia, ha voluto raccontare un aspetto della sua vita che fino a questo momento era rimasto nascosto: “Perché secondo te sono matto? Ho avuto problemi con la droga. Non si tratta della polvere, altrimenti non starei qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Ci sono stato tanto sotto, non avevo più una vita”.

Tommaso ha detto di aver sofferto di questo problema quando aveva appena 15 anni: “Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni, posso dire che ho smesso. Prima mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe, subito”.

L’ex concorrente di Temptation Island ha anche detto di essere stato in comunità: “Sono stato chiuso in comunità e fumavo anche lì. Se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri n questi posti, allora puoi uscirne”.