0 Facebook Si lascia con la sua ex e per ‘vendetta’ organizza finti funerali della madre: arrestato Cronaca 22 Settembre 2021 17:35 Di redazione 2'

Una vendetta atipica quella messa in piedi da un uomo di 34 anni a San Nicola la Strada, comune in provincia di Caserta. Incapace di accettare la decisione della compagna di lasciarlo, ha iniziato a perseguitarla screditando lei e i suoi genitori sui social.

Prova a organizzare funerale ex suocera, arrestato

E’ arrivato a contattare un’agenzia di pompe funebri per organizzare il funerale della madre della ragazza, la sua ex suocera. Questo è quanto contestato al 34enne dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’arresto dell’uomo.

I carabinieri l’hanno prelevato nella sua abitazione e portato in carcere per stalking. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, stanca di dover vivere nell’ansia e di vedersi costretta a cambiare continuamente le abitudini quotidiane per evitare l’ex compagno, che si presentava a casa, la pedinava, si appostava ovunque potesse incontrarla. Fondamentali nelle indagini sono stati i comportamenti avuti dal 34enne sui social, dove ha creato alcuni profili falsi per denigrare e diffondere notizie false sulla ex ed i genitori della donna.