Bufera su Tommaso Eletti, la rivelazione al GFVip 2021: "Ho fatto la maturità a Napoli perché non volevo studiare" Spettacolo 17 Settembre 2021

Non è stata letta assolutamente bene una dichiarazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip. Le parole del discusso personaggio di Temptation Island, che si era fatto riconoscere per la sua estrema gelosia, non sono piaciute a tanti napoletani che seguono il programma di canale 5.

Tommaso Eletti espulso dalle Elementari

Il ragazzo, raccontando il suo passato scolastico, avrebbe detto una cosa su Napoli che agli occhi di molti telespettatori partenopei è apparsa come un’offesa. Tutto è nato dalla conoscenza precedente di Tommaso con Clarissa Hailé Selassié con la quale ha frequentato le elementari in una scuola americana a Roma. La principessa ha poi confessato che il concorrente di Temptation Island è stato cacciato dall’istituto in terza elementare.

Tommaso Eletti ha finito gli studi a Napoli

Una ‘testa calda’ da ragazzino, lo stesso Tommaso si è descritto così. Quando gli altri concorrenti gli hanno chiesto se avesse concluso gli studi, Tommaso ha dato una risposta, tirando in ballo Napoli, che ha fatto storcere il naso a tanti studenti partenopei: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare“. Non ha specificato in quale istituto abbia preso il diploma, probabilmente sarà stato privato. A non piacere però è stata l’associazione della città di Napoli a un luogo dove sarebbe facile prendersi la Maturità.