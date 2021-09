0 Facebook Tommaso Eletti e la dichiarazione ‘spinta’ sulla sua ex Valentina: “A letto facevo sempre così” Spettacolo 17 Settembre 2021 18:32 Di redazione 2'

Tommaso Eletti si fa notare ancora una volta al Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Temptation Island, che i telespettatori hanno conosciuto per la sua morbosa gelosia, si sarebbe spinto un po’ oltre nei racconti.

Tommaso Eletti rivela dettagli intimi sua relazione con Valentina

Mentre parlava della sua relazione con Valentina, l’ex compagna con la quale si è presentato al reality sulle coppie di Canale 5, ha rivelato alcuni dettagli sui loro rapporti intimi. Dettagli che potrebbero non piacere alla sua ex. “Le venivo sempre dentro. Durante quei momenti, anche se capitava un figlio non faceva nulla. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva”.

Poi ha descritto il legame che aveva nei suoi confronti: “Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati”.

E’ possibile che Valentina non prenderà bene le esternazioni del suo ex fidanzato. Non è detto che non la vedremo in qualche diretta alla ricerca di un chiarimento o per fare a Tommaso una partaccia.