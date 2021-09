0 Facebook Maurizio Costanzo rivela un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi: “Solo lei può dirmelo” Spettacolo 22 Settembre 2021 18:08 Di redazione 2'

Maurizio Costanzo è tornato a parlare del suo rapporto con la moglie, Maria De Filippi. Non capita spesso che la coppia si lasci andare a confessioni sulla loro relazione che, per quanto possono, cercano di tenere lontana dall’attenzione del gossip.

La relazione tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

In un’intervista al settimanale Di Più Costanzo ha raccontato di aver ricevuto una sorta di ‘ramanzina’ da Maria De Filippi: “Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un po’ meno degli altri. E mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire. È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare“.

Costanzo, che vanta anni di esperienza nel mondo delle televisione, ha detto che la moglie è una delle poche da cui accetta consigli: “Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare. Io sono stato il suo maestro di tv e le ho insegnato tanto. Ma poi è stata lei a insegnare tanto a me“.