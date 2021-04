0 Facebook Maurizio Costanzo parla della relazione con Maria De Filippi e racconta: “Non voleva saperne di fare tv” Spettacolo 29 Aprile 2021 17:32 Di redazione 2'

Maurizio Costanzo ha parlato del suo amore per Maria De Filippi. Reduce dal grande successo che sta avendo la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna in cui ha parlato della sua relazione con la moglie.

Com’è nata la relazione tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Lui e Maria De Filippi stanno assieme da 30 anni e di lei Maurizio Costanzo dice: “La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Era in macchina con me nella notte dell’attentato. Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante. Lei non voleva saperne di fare televisione”.

Nessun amore costruito, come in tanti agli inizi della loro relazione avevano detto: “Assolutamente amore. Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli animali”.

Costanzo si è detto soddisfatto dei risultati che sta ottenendo con il Maurizio Costanzo Show: “Stiamo facendo il doppio degli scorsi anni, un successo in parte inaspettato. Forse in questo clima malinconico un po’ di brillantezza aiuta. Le trasmissioni televisive dipendono molto dagli stati d’animo della gente. Mi esalta vedere che, accanto alla consolidata presenza femminile, stiamo catturando un pubblico di giovani. Dovuto, forse, al fatto che i siamo allargati sui social”.