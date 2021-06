0 Facebook La rivelazione su Maurizio Costanzo: “Mi tradiva, le dovrei mandare dei fiori. Ho scoperto tutto al telefono” Spettacolo 3 Giugno 2021 15:57 Di redazione 2'

Marta Flavi si è raccontata a ruota libera al magazine Oggi, affrontando anche il capitolo separazione da Maurizio Costanzo, che sposò il 7 giugno del 1989. Il matrimonio con Costanzo durò poco, ci fu la separazione nel dicembre 1990 e poi il divorzio giunse nel 1994. La goccia che fece traboccare il vaso fu la relazione all’epoca clandestina che il giornalista stava intrattenendo con la giovane e allora sconosciuta Maria De Filippi.

Della vicenda se ne parlò molto sulle riviste di cronaca rosa. Costanzo alla fine scelse di legarsi alla pavese dalla quale non si separò più. “Lei è la donna della mia vita, so che è quella che mi terrà la mano quando arriverà il mio momento”, ha confidato in diverse occasioni Maurizio. E infatti, oggi, lui e Maria sono pressoché inseparabili. Oggi Marta della De Filippi dice: “A volte penso che dovrei mandarle dei fiori”, confessa lasciando il dubbio.

Il tradimento di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi

La Flavi, sempre qualche anno fa, ricordava così il momento in cui scopri del tradimento che fece definitivamente naufragare il suo matrimonio. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare – ha ricordato la Flavi – davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via”.

Costanzo e la De Filippi si sono sposati nel 1995 a Roma. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, che aveva dieci anni all’epoca. Fu poi adottato nel 2004.