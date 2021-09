0 Facebook Napoli, narcos latitante colombiano catturato: calciatore per 17 anni, aveva giocato anche 2 Mondiali Cronaca 22 Settembre 2021 08:03 Di redazione 2'

Catturato a Napoli il narcos latitante Antony De Avila Charris, l’ex calciatore della nazionale colombiana di calcio ricercato dal 2004 per traffico di droga. I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato l’hanno fermato e arrestato. Si trovava nel capoluogo partenopeo proprio per stringere affari con trafficanti del luogo, in merito ai traffici internazionali con l’Olanda.

Antony De Avila Charris catturato a Napoli: narcos colombiano

Il suo nome compare in un’indagine del 2001 che portò alla disarticolazione di un gruppo criminale che importava ingenti quantitativi di stupefacenti dai Paesi Bassi per poi rivenderli alle organizzazioni criminali del centro storico.

E’ finito in manette all’epoca Charris, però, in galera rimase solo un paio di settimane. Scarcerato, fece perdere immediatamente le sue tracce. Tre anni dopo fu emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare ma ormai era troppo tardi. Il colombiano aveva, verosimilmente, lasciato il paese. Di lui, per i successivi 17 anni, gli investigatori italiani non sanno più nulla.

Il colombiano, tra gli anni ’80 e ’90, era uno dei più promettenti calciatori della Colombia al punto da vantare nella sua carriera la partecipazione a due Mondiali, quello del ’94 negli Usa e quello del ’98 in Francia.