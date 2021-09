0 Facebook Rita De Crescenzo in studio al Grande Fratello Vip: “Finalmente parlo con Alfonso”. Sipario con la sicurezza Spettacolo 21 Settembre 2021 12:00 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo arriva nello studio del Grande Fratello Vip. La tiktoker napoletana ha pubblicato diversi video da Cinecittà, allegando il commento: “Finalmente parlo con Alfonso Signorini“. Prima della diretta si era ripresa davanti al box predisposto alla misurazione della temperatura, anticipando dunque la sua presenza in studio.

Rita De Crescenzo arriva nello studio del Grande Fratello Vip

I filmati della De Crescenzo hanno scatenato i commenti di chi le ha subito fatto notare che in realtà sarebbe stata solo presente tra il pubblico. Cosa che si comprende proprio dai suoi filmati, in uno un uomo addetto alla sicurezza le mostra dove andarsi a sedere. Sipario che ha scatenato i followers: “A me sembra che ti stiano allontanando”. Continua così la ‘crociata’ della tiktoker per avvicinarsi alla casa del Grande Fratello Vip, dopo essersi presentata a Cinecittà a distanza dalla struttura che ospita i vip, ora ha provato ad avvicinarsi a Signorini sedendosi tra il pubblico.

La De Cresenzo ha condiviso diversi filmati nella serata di lunedì, in nessuno però è al fianco di Alfonso Signorini. Cosa che lascia comprendere come non sia riuscita nel suo intento: attirare l’attenzione del conduttore del GFVip. Diverse le critiche alla tiktoker napoletana, accusata per i suoi show che a detta di molti metterebbero in imbarazzo i cittadini napoletani.

Il video di Rita De Crescenzo nello studio del Grande Fratello Vip