Il figlio muore in un incidente, la mamma si toglie la vita perché non regge il dolore

Ha deciso di togliersi la vita, un gesto estremo dettato dal dolore che stava provando per la perdita del figlio. La donna di Pagani, provincia di Napoli, è arrivata nel cimitero comunale per poi decidere di lanciarsi nel vuoto, sui binari sottostanti. Dietro la tragedia un enorme dramma: la perdita del figlio scomparso diversi anni fa in un incidente stradale.

Secondo quanto riporta il Mattino, la donna, 64 anni, aveva già tentato di schiantarsi con l’auto proprio all’ingresso del cimitero. Sul posto sono giunti inutilmente i soccorsi.

Testimoni raccontano che la donna si recava di continuo al cimitero per andare a far visita alla tomba del figlio. Sarebbe stato proprio l’immenso dramma ad aver spinto la donna al gesto estremo.