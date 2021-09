0 Facebook Rita De Crescenzo si presenta fuori alla casa del Grande Fratello Vip: “Alfonso eccomi” Spettacolo 17 Settembre 2021 14:10 Di redazione 2'

Continua ‘l’impresa’ di Rita De Crescenzo per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Tempo fa la tiktoker partenopea aveva fatto un annuncio sui social, dicendo che sarebbe entrata nel reality. Chiaramente si trattava di uno scherzo, un tentativo probabilmente per attirare l’attenzione dei produttor del programma e conquistare una manciata di like.

Rita De Crescenzo davanti alla casa del Grande Fratello Vip

La richiesta della De Crescenzo però è diventata sempre più insistente. E adesso ha deciso di fare una gita a Roma e presentarsi proprio davanti alla casa del Grande Fratello Vip. La De Crescenzo ha pubblicato un video in cui si mostra a distanza della struttura che ospita i vip, avvicinarsi troppo è impossibile poiché c’è un servizio di sicurezza che piantona l’ingresso.

L’appello di Rita De Crescenzo ad Alfonso Signorini

Con la casa del Grande Fratello Vip in lontananza Rita De Crescenzo ha detto: “Ragazzi io sono qua a Cinecittà, la casa del Grande Fratello sta qua”. Poi ha rivolto un appello diretto a Signorini: “Alfonso Signorini io ti aspetto fino a stasera se ci vogliamo prendere questo caffè sono qui, se no sono venuta a farmi una camminata a Roma”. Il conduttore risponderà a questa richiesta? Anche solo per scherzare un po’ in diretta? Staremo a vedere.