0 Facebook Anna Trieste riceve offesa razzista su Twitter: “Essendo napoletana vali come una negra, ossia niente” Sport 21 Settembre 2021 17:56 Di redazione 1'

Offese razziste alla giornalista napoletana Anna Trieste su Twitter. Un utente ha commentato un suo tweet, probabilmente sul match Udinese-Napoli, con un attacco dal carattere razzista.

Offese ad Anna Trieste su Twitter

Un utente le ha scritto: “L’unica cosa decente che hai è che sei simpatica e carina, ma essendo napoletana vali come una negra ossia niente“. La Trieste ha condiviso lo screen shot e, con l’ironia che la contraddistingue, ha così commentato: “Napoletana = negra” Italia, 2021. Ma quanto state nguaiat? Che poi per un vero napoletano è un dddio di complimento. Viva viva ‘o Senegal! Ps Il signore è di Bergamo”.

Il post di Anna Trieste ha ricevuto moltissimi commenti di sostegno, in tanti l’hanno invitata a non curarsi di simili offese, ridicole e simbolo di una arretratezza di pensiero che non appartiene né a lei né ai napoletani. La redazione di Vocedinapoli.it esprime piena solidarietà alla collega.

Il post di Anna Trieste