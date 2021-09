0 Facebook Tragedia Samuele caduto dal balcone: un fermo per omicidio Cronaca 18 Settembre 2021 12:08 Di redazione 1'

Ci sarebbe un omicidio dietro la tragica morte di Samuele, il bambino caduto dal balcone lo scorso venerdì in via Foria, a Napoli.

Samuele caduto dal balcone: fermato per omicidio Mariano Cannio

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, ieri è stato eseguito il fermo, decretato dal Pubblico Ministero, di Cannio Mariano, di anni 38, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del piccolo Samuele avvenuto in via Foria.

Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del Giudice.