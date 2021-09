0 Facebook Dramma a Napoli, bambino di 4 anni cade dal balcone e muore Cronaca 17 Settembre 2021 13:35 Di redazione 1'

Tragedia nella tarda mattinata di questo venerdì a Napoli. Un bambino di quattro anni e’ precipitato dal balcone di casa ed e’ morto sul colpo.

Bambino di 4 anni precipita nel vuoto in via Foria e muore

Il dramma e’ accaduto in un edificio in via Foria, a Napoli, da un edificio antistante alla caserma Garibaldi. Immediato l’arrivo dei soccorsi, il piccolo è stato portato d’urgenza all’ospedale Pellegrini ma a nulla è servita la corsa disperata, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sembrerebbe che in casa al momento della tragedia ci fosse la madre.

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, raccogliendo le prime testimonianze. Sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. La drammatica notizia si è diffusa velocemente nei vari gruppi social legati al territorio. “Povero angioletto”, “O dio mio che disgrazia”. C’è anche chi ha raccontato che la figlia, tornando da scuola, ha visto il bambino in una pozza di sangue. In tanti hanno sperato che il bimbo potesse salvarsi.