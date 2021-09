0 Facebook Agguato nel Napoletano, si affiancano con il motorino e sparano: 18enne colpito Cronaca 18 Settembre 2021 13:54 Di redazione 1'

Nella serata di ieri personale del 118 ha trasportato presso l’Ospedale del mare a Napoli un 18enne incensurato di Volla, nel Napoletano, attinto da colpi d’arma da fuoco.

Agguato a Volla

Dai primi accertamenti sembrerebbe che ignoti, per cause in corso di accertamento, avrebbero affiancato il giovane che era a bordo della propria auto in Via Casa dell’Acqua a Volla in compagnia di un suo amico 16enne (incensurato) per poi esplodere nei suoi confronti alcuni colpi d’arma da fuoco.

Il 18enne è stato colpito da 3 proiettili: uno al braccio sinistro, uno all’addome e uno allo sterno. E’ ricoverato ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco.