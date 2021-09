0 Facebook Bambino precipita dal balcone: chi è Mariano Cannio, il domestico fermato Cronaca 18 Settembre 2021 14:20 Di redazione 1'

La polizia, su delega della Procura, ha fermato Mariano Cannio, 38 anni, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del piccolo Samuele avvenuto ieri in via Foria. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del Giudice.

Cannio faceva le pulizie in casa del bambino. Secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre del bambino per afferrare il piccolo e buttarlo giù. L’uomo avrebbe problemi psichici.

Napoli, bimbo di 4 anni cade dal balcone e muore

Il piccolo Samuele aveva quattro anni, ieri è precipitato dal terzo piano ed è morto sul colpo. Il fatto è accaduto in pieno centro di Napoli, in via Giovanni Piazzi, una traversa di via Foria.

Samuele abitava con il papà e con la madre che è in attesa di un altro figlio, incinta all’ottavo mese. Le condizioni del bimbo sono apparse subito disperate. A nulla è servita la corsa dell’ambulanza che, scortata da agenti motociclisti della polizia, lo ha trasportato all’ospedale Pellegrini di Napoli, in pieno centro storico.