Violenti scontri tra i tifosi del Leicester e del Napoli al termine del match: arrestati 12 ultras azzurri Cronaca 17 Settembre 2021 12:53

Macchia nera sulla partita tra Leicester e il Napoli. Il ritorno allo stadio sarebbe dovuto essere un momento di gioia e si è trasformato in un’occasione di violenza. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbero stati al termine del match violenti scontri tra i tifosi azzurri e quelli della squadra avversaria.

Cosa è accaduto al termine della partita Leicester-Napoli

Ma tafferugli erano avvenuti anche all’esterno dello stadio prima della partita di Europa League. Dopo il fischio finale, gli steward e le forze dell’ordine sono stati costretti ad intervenire per bloccare i sostenitori delle due squadre che erano entrati in contatto. Alla fine sono stati 12 gli arresti tra i sostenitori azzurri.

“E’ stato uno spettacolo patetico al termine di una bella gara in campo”, ha scritto il Guardian, spiegando che un gruppo di tifosi di casa sugli spalti dopo il fischio finale si è scontrata con supporters del Napoli, con polizia e steward che hanno interrotto la violenza mentre le bottiglie sono state lanciate da persone di entrambe le parti in campo. Gli ultras se le sono date di santa ragione utilizzando cinture e armi improvvisate. L’Uefa indagherà sicuramente sull’accaduto”, conclude il Guardian. La situazione è stata incandescente per diversi minuti prima che il piano allestito dalla polizia riuscisse a riportare la calma.

Arrestati 12 ultras del Napoli al termine del match contro il Leicester

Gli arresti dei tifosi napoletani sarebbero avvenuti all’esterno dello stadio dove la polizia ha provveduto ai fermi e a identificare una parte dei supporter azzurri. In tarda notte le autorità locali hanno diffuso un comunicato nel quale hanno definito ”vergognoso” il comportamento di alcuni tifosi ospiti. In giornata verranno visionati i filmati degli incidenti per accertare se ci siano ulteriori responsabili.