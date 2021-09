0 Facebook Leicester-Napoli 2-2: doppio Osimhen pareggia Perez e Barnes Calcio Napoli 16 Settembre 2021 23:07 Di redazione 1'

Rimonta il Napoli e conquista un pareggio prezioso all’esordio in Europa League contro il Leicester.

Il protagonista è Victor Osimhen: la doppietta del numero 9 consente alla squadra di Spalletti di fissare il risultato sul 2-2. Il centravanti si esalta nella ripresa: prima un pallonetto di grande precisione, poi un colpo di testa da bomber vero.

E’ lui a regalare al Napoli un risultato prezioso ma anche meritato. Gli azzurri (in maglia rossa per la trasferta in Inghilterra) rischiano una sconfitta severa per le tante occasioni sprecate nel primo tempo, ma Osimhen scrive una storia diversa.