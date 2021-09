0 Facebook Bufera su Barbara Palombelli a Forum: ecco cos’ha detto sul femminicidio Cronaca 17 Settembre 2021 14:37 Di Cristina Siciliano 3'

Roma, 17 settembre 2021, il commento di Barbara Palombelli in seguito ai femminicidi avvenuti in Italia negli ultimi giorni, scatena una bufera sui social. Una moltitudine di critiche si è levata contro l’esperta conduttrice tv per alcune affermazioni sui femminicidi che continuano ad insanguinare l’Italia fatte ieri durante la trasmissione Forum che Palombelli conduce su Rete 4.

La giornalista ha introdotto come di consueto il caso di puntata, un litigio tra moglie e marito, iniziando così: “Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini”.

La Palombelli ha inoltre aggiunto: “Questi uomini erano completamente fuori di testa, oppure c’è stato un comportamento esasperante da parte di queste donne? E’ una domanda, dobbiamo farcela per forza, perché dobbiamo in questa sede soprattutto, in un tribunale, esaminare tutte le ipotesi“.

Una frase che in poche ore, come immaginabile, ha fatto il giro dei social. Il cognome della giornalista è così diventato trending topic di Twitter per l’indignazione suscitata dalle sue parole. Frase ritenuta infelice e fuori luogo perché rischia di colpevolizzare le donne che subiscono violenza e di giustificare gli uomini che la compiono.

La replica di Barbara Palombelli

La Palombelli, nel corso di questo venerdì, in seguito agli innumerevoli attacchi ricevuti, a mezzo social, ha replicato su Facebook: “La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell’amore, l’incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna a esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un’aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni“.

Il caso a Forum

Nel tribunale più longevo della tv si è presentata una moglie, Rosa, che ha chiesto la separazione con addebito. Quest’ultima ha dichiarato di essere stata negli anni sottoposta a diverse violenze. Rosa ha chiesto anche un mantenimento mensile e l’assegnazione dell’uso della casa coniugale. Il marito Mario ha replicato che gli scontri violenti con la moglie sono stati sempre legati a una reazione alle provocazioni della consorte. Ha accettato la separazione ma ha rifiutato ogni forma di addebito.