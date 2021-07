0 Facebook Tommaso tradisce Valentina, il falò è una vergogna: “Shh, devi stare zitta”, il web insorge Spettacolo 6 Luglio 2021 10:52 Di redazione 3'

La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha visto ancora una volta protagonisti Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Il ragazzo ha deciso di far ingelosire la sua fidanzata dopo averla vista giocare con i tentatori. Il gioco però diventa realtà e finisce con il tradimento e il falò di confronto.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: il falò di confronti

Il commento del ragazzo al tradimento è stato: “Forse non ero così innamorato. Non lo sto facendo per ripicca. Non pensavo che succedesse”, ha detto. “Forse sto capendo che non è Valentina la donna con cui non posso vivere senza”, ha aggiunto poco dopo. Tommaso e Giulia si sono baciati anche davanti alle telecamere. A questo punto, è stato inevitabile che Valentina chiedesse il falò di confronto immediato a Tommaso. Lui ha accettato e ha spiegato di essere rimasto colpito dai primi video e di aver sognato Valentina con un braccio a metà. Ha ricordato la sua gelosia per il corpo della fidanzata e ha riconosciuto di essere cambiato da un giorno all’altro.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: interviene Filippo

La vergogna è arrivata quando i due hanno riguardato i video insieme: Valentina e Tommaso si sono lasciati a Temptation Island 2021. Durante il falò però Valentina ha continuato a giustificare i suoi comportamenti, mentre nel frattempo Tommaso la zittiva e le diceva letteralmente ogni volta che fiatava di stare zitta. Filippo non è rimasto in silenzio, ma ha fatto notare alla coppia che non stavano affrontando la questione. A un certo punto lei ha detto: “C’è un bagaglio nostro talmente importante che uscire separati è una roba forte”. Filippo quasi non riusciva a credere alle sue orecchie, quindi ha sbottato: “Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla”. Quindi Filippo spazientito dalla coppia ha fatto le domande di rito: Tommaso sarebbe uscito con Valentina, Valentina ha risposto “da sola”.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: cosa è successo dopo il falò

Dopo questo falò però il web è insorto: come è possibile che una donna, per di più matura e 20 anni più grande del fidanzato, si faccia trattare in questo modo? La risposta non è mai banale. Facile giudicare i comportamenti altrui!