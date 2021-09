0 Facebook Auto contro il cortile di casa sua, Giovanni Apuzzo muore a 19 anni Cronaca 17 Settembre 2021 11:14 Di redazione 2'

Stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici, ma purtroppo ha avuto un terribile incidente. Giovanni Apuzzo è deceduto a 19 anni a seguito dei traumi riportati, schiantandosi con la sua vettura contro il cortile di recinzione della sua casa. E’ accaduto in via Pizzo della Torre a Grazzanise nella notte tra giovedì e venerdì.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, la giovane vittima, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura che si è prima scontrata contro un palo dell’illuminazione e poi sul cortile dell’abitazione in cui viveva. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Potrebbe essere disposta l’autopsia sulla salma per accertare se il ragazzo avesse bevuto. Non appena la notizia della morte di Giovanni Apuzzo si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno girando sui social in suo ricordo.