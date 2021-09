0 Facebook Grande Fratello Vip 2021, arriva la prima censura: bloccato Tommaso Eletti Spettacolo 15 Settembre 2021 08:39 Di redazione 2'

Che il suo personaggio avrebbe fatto discutere era facilmente prevedibile, considerato quanto accaduto a Temptation Island. Ma forse nessuno si aspettava che Tommaso Eletti sarebbe stato censurato così presto al Grande Fratello Vip. Poco dopo la prima puntata il giovane ha subito avuto uno scivolone.

Perché Tommaso Eletti è stato ‘censurato’ al Grande Fratello Vip

Il ragazzo stava parlando con Manila Nazzaro, Ainett Stephens e Francesca Cipriani, che gli avevano chiesto informazioni sulla sua partecipazione a Temptation Island. Le tre vip erano curiose di sapere come funzionasse il programma e forse speravano di ricevere qualche dettaglio ‘scabroso’. E Tommaso probabilmente qualcosa potrebbe averla detta. Proprio mentre spiegava che con Valentina era finita e non c’era stato alcun ritorno di fiamma, si è spinto un po’ troppo oltre.

La regia del Grande Fratello Vip ha infatti deciso di staccare il microfono e cambiare l’inquadratura. Prima che Tommaso venisse ‘censurato’ aveva detto: “È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema. Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi“. Gli erano stati mandati anche diversi segnali, ma il giovane probabilmente non gli avrà percepiti. I telespettatori sui social si sono scatenati a ipotizzare cosa possa aver detto per far ‘arrabbiare’ così tanto il grande occhio del GFVip 2021, secondo alcuni potrebbe aver svelato alcuni retroscena del programma riguardanti possibili copioni da recitare. Chiaramente si tratta solo di supposizioni.