Meteo in Campania, allerta gialla della Protezione Civile: "Forti temporali, grandinate e vento" Meteo 16 Settembre 2021

Perturbazione in arrivo in Campania, la Protezione Civile dirama allerta meteo di colore giallo. L’avviso è valevole dalle 10 alle 22 di domani, venerdì 17 settembre. Momento in cui sono previsti temporali sparsi sull’intero territoriale di media e forte entità.

Quanto dura l’allerta meteo in Campania

Le zone interessate dall’allerta meteo sono Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio.

Si legge nel comunicato della Protezione Civile, sono previste “precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Per le zone Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana la Protezione Civile segnala precipitazioni anche intense, specialmente al confine con il Lazio”.

Non sono esclusi fenomeni come grandinate, fulmini e raffiche di vento “tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi”. Al suolo, in base ai fenomeni atmosferici previsti, potrebbero verificarsi: caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; inondazioni delle aree limitrofe a corsi d’acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in atto tutte le misure necessarie atte ad arginare tali fenomeni.