Emanuele Sangiovanni per la I Municipalità con Manfredi sindaco: “Stanco di vedere Posillipo in questo stato”

Emanuele Sangiovanni, posillipino doc, scende in campo e si candida come consigliere per la I Municipalità (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando) con la lista “Napoli Libera – Manfredi sindaco“. Classe 1986 è dottore in Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediali, vanta diverse esperienze nel mondo cinematografico. Dotato di un grande senso civico, elemento imprescindibile per adempiere a una simile carica, ha scelto di candidarsi per il bene del suo quartiere e per riportarlo al suo antico splendore.

L’intervista a Emanuele Sangiovanni

Come nasce la scelta di candidarsi?

La mia scelta è stata semplice, non riuscivo più a sopportare che la mia città, la mia circoscrizione, e fattispecie la mia Posillipo potesse essere deturpata a tal punto.

Qual è il contributo che crede di poter dare alla città di Napoli?

La città non ha bisogno di un unico aiuto. Questa città ha bisogno del contributo di ogni singolo cittadino altrimenti rimarremo sempre nella situazione attuale. Dobbiamo capire che la città è nostra e che ogni piccolo gesto influisce sulla vita dell’altro. Non si può andare per strada e pensare di poter fare quello che si vuole, non so buttando carte, imbrattando muri o cose del genere. Non si capisce che ne va del nostro benessere e anche del nostro prestigio. Ovviamente il mio operato verterà sulla salvaguardia del territorio, migliorerò questo aspetto e se è possibile cercherò di creare delle iniziative culturali per promuovere e incrementare un senso di appartenenza al territorio.

Quali sono i punti principali del suo programma?

La ringrazio per questa domanda. I punti su cui lavorerò sono:

1)La pulizia e riqualificazione del verde urbano.

2)Rendere le spiagge libere veramente libere ai napoletani, non solo in estate ma tutto l’anno.

3)Regolarizzare e monitorare il flusso di auto del fine settimana (soprattutto in tarda serata).

4)Combattere sicuramente ogni forma di abusivismo dalle nostre strade.

5)Creare delle iniziative artistiche/culturali (libere) sul territorio, che possano dare ancora più lustro alle nostre zone.

6)Creare delle iniziative nelle festività, come per esempio a Natale o Pasqua etc…( cosa mai avvenuta soprattutto a Posillipo) sempre poter portare del sano turismo nelle nostre zone.

7)Riqualificazione di monumenti e parchi urbani come per esempio il Virgiliano, Virgiliano, Mausoleo Schilizzi ecc.

Si candida a sostegno di Gaetano Manfredi, cosa ha lui in più rispetto agli altri candidati a sindaco?

Napoli è una città articolata e credo che lui sia la persona giusta per poter gestire le sue varie sfaccettature. Abbiamo bisogno di persone di cultura come Manfredi in questa città e non dei soliti guerriglieri con bocche larghe. Insomma per quanto mi riguarda è la persona giusta e credo e spero che possa fare grandi cose per la nostra città!

Quali sono gli errori commessi dalla precedente amministrazione?

Purtroppo tanti . Napoli è al collasso sotto ogni punto di vista. Gestione scandalosa per quanto riguarda la gestione del verde urbano (per esempio ricordiamo la decapitazione degli alberi del Virgiliano); pulizia strade vergognosa; mare inquinato senza nessuna salvaguardia; trasporti pubblici inadeguati per capienza e frequenza; strade date in balia di abusivi e “movida” molesta – ed è un eufemismo definirla tale. E questi sono solo alcuni dei problemi delle mie zone che non è riuscito a risolvere ma che anzi forse è riuscita anche a peggiorare. Penso che non avremmo tutto questo tempo per elencare i problemi estesi al comune.

Perché votare lei come consigliere comunale e non altri?

Penso che questa città abbia bisogno di persone con un alto senso civico e morale, che non vogliano stare semplicemente a vedere le cose così come sono e sono state. Ci vogliono persone che siano intenzionate a cambiare queste cose e a renderle migliori! Per quanto mi riguarda io ritengo di avere la stoffa giusta per questo compito e spero che gli elettori mi diano modo di dimostrarlo.