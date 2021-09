0 Facebook Stefano De Martino e il regalo per Santiago per il primo giorno di scuola Spettacolo 16 Settembre 2021 15:08 Di redazione 1'

Il primo giorno di scuola per tutti i figli è importante, ma altrettanto per i genitori. Stefano De Martino ha voluto così fare un regalo bellissimo al figlio Santiago, proprio per dargli l’augurio di un nuovo anno ricco di felicità e successi. Il figlio del conduttore napoletano e Belen Rodriguez frequenta una scuola d’élite a Milano eppure la sua gioia è pari a quella di ogni bambino.

Il regalo di Stefano De Martino per Santiago

Stefano, per l’occasione del ritorno a scuola dopo le vacanze, ha fatto trovare a Santiago, nella sua stanza dell’appartamenti del papà, uno scatolone ricco di strumenti utili per affrontare l’anno scolastico. I colori, si sa, sono la passione di tutti i bimbi. Anche Santiago De Martino ama colorare e quei regali per lui sono stati bellissimi.

Nelle stories pubblicate dall’ex marito di Belen si nota la gioia di Santi, ma anche quella del papà nel donare al figlio qualcosa di semplice, ma al tempo stesso speciale. Buon anno scolastico Santiago!