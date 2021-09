0 Facebook “Hanno diffuso video intimi miei e di mia moglie”, bufera sul personaggio di Tik Tok News 16 Settembre 2021 11:41 Di redazione 3'

Nuova bufera sul personaggio di Tik Tok noto per le clip in cui si prende gioco del reddito di cittadinanza. Adesso sono venuti fuori anche presunti video intimi suoi e della moglie che sarebbero stati diffusi in rete. In una serie di filmati il signore racconta che lui e la compagna sarebbero stati vittima di revenge porne.

Personaggio Tik Tok denuncia di essere vittima di revenge porn

“Io chiedo a tutte le donne di stare vicino a mia moglie, che è una madre di 22 anni, hanno pubblicato due video intimi nostri, miei e di mia moglie. Questa cosa non è giusta, abbiamo figli e famiglie che stanno guardano questo video. Sappiamo bene chi sono queste persone, non facciamo nomi perché c’è la Polizia Postale di mezzo. Stanno facendo di tutto per distruggerci”, questo è quanto raccontato nel primo ‘video – denuncia’. E’ bastato poco perché in tanti si scatenassero nei commenti, attaccando la coppia di tiktoker di essersi inventati tutto. C’è chi ha notato anche una grande somiglianza con quanto detto tempo fa da Guendalina Tavassi quando con l’allora marito denunciò la diffusione di alcuni suoi video intimi. Ed effettivamente la storia raccontata sembrerebbe molto simile.

Da un personaggio che usa Tik Tok per sbeffeggiarsi del reddito di cittadinanza, anche se lui ha detto che i suoi video sarebbero un modo per denunciare gli ‘stipendi da fame’, sembrerebbe consequenziale che le persone si aspettino una ennesima presa in giro. Il signore ha detto che avrebbe denunciato tutto alla Polizia Postale, nei video seguenti ha poi spiegato il motivo del loro ‘silenzio’ sui social: “Scusate se non pubblichiamo ma il momento è quello che è (…). In un altro filmato ha aggiornato gli utenti sulle condizioni della moglie: “Ragazzi mia moglie sta malissimo a letto, non vuole uscire (…)”. Poi ha aggiunto: “Oggi procediamo con denunce, assistenti sociali etc…”.

Basta leggere i commenti per comprendere come in tanti non abbiano creduto a questa denuncia. C’ è chi ritiene questi video una grande caduta in basso, trattandosi di un fenomeno delicato di cui sono vittime molte donne. Non ci resta che aspettare il prossimo video per conoscere l’evoluzione della storia, o secondo molti, della sceneggiatura.

Il video in cui denuncia quanto sarebbe accaduto