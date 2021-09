0 Facebook Paura al Vomero, uomo si lancia da un ponte: ricoverato in gravissime condizioni Cronaca 16 Settembre 2021 12:00 Di redazione 1'

Attimi di terrore al Vomero questa mattina. Un uomo, di all’incirca 45 anni, ha provato a togliersi la vita, lanciandosi dal ponte di via Mario Fiore. Ha iniziato a camminare sulla ringhiera e poi si è lanciato nel vuoto.

Si lancia nel vuoto dal ponte di via Mario Fiore

I passanti che hanno assistito alla scena non sono riusciti a fermarlo. Hanno immediatamente allertato i soccorsi, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, è in gravissime condizioni.

E’ questo il secondo episodio di gesto estremo avvenuto a Napoli nelle ultime 48 ore. Soltanto due giorni fa una giovane ventenne si è lanciata nel vuoto dal ponte San Rocco, nel quartiere Capodimonte, ed è morta.