In vacanza con il reddito di cittadinanza, i tiktoker: "Nostra protesta contro stipendi da fame" News 2 Agosto 2021

Sarebbero solo una provocazione i video che una coppia campana sta pubblicando su Tik Tok mentre si riprende in vacanza al mare o al ristorante, ringraziando Luigi Di Maio per il reddito di cittadinanza. Non sarebbe vero, affermano, che utilizzano il sussidio per pagarsi soggiorni in albergo: “Altrimenti mica lo spiattelleremo – dicono a Vocedinapoli.it – ai quattro venti”.

In vacanza con il reddito di cittadinanza? Risponde coppia di tiktoker

Allora perché continuano a pubblicare filmati in cui ringraziano il ministro grillino e il reddito di cittadinanza che permetterebbe loro di partire, andare al mare e fare shopping? Sarebbe un tentativo di sensibilizzazione sulle condizioni in cui si lavora oggi, a nero e con stipendi miseri. E’ questa la spiegazione che hanno dato, anche se il nesso sembrerebbe poco chiaro. A parlare è il marito che ha sottolineato come sui loro profili – ne hanno più di uno – ci sarebbero video in cui affrontano le citate problematiche. “Vogliamo solo aprire gli occhi sui problemi reali a tutti quelli che criticano il reddito di cittadinanza – dice – invece di pensare al sussidio, bisognerebbe far capire che ci sono troppi lavoratori a nero e gli stipendi sono da fame“.

Un modo originale di veicolare un messaggio verrebbe da dire, poiché nei vari filmati diventati virali l’intento ironico non è del tutto palesato. Una scelta che potrebbe essere dettata dalla volontà di attirare maggiori visualizzazioni e poiché sembra essere una moda quella di mostrare acquisti, non necessari, con il reddito di cittadinanza, contenuti del genere hanno probabilmente più appeal sui followers. Ma la coppia di tiktoker assicura che si tratterebbe solo di una parodia, nulla di più: “E’ solo un modo per provocare – spiega lui – una presa in giro perché è chiaro che non ci facciamo le vacanze con il reddito di cittadinanza”.

All’appunto che forse dovrebbero esplicitare meglio le loro intenzioni, perché in tanti prendono per vero ciò che dicono, il tiktoker ha risposto: “Sì, forse sì. Ma assicuriamo che le nostre vacanze non le paghiamo con il reddito di cittadinanza. Dobbiamo dire tutti basta al lavoro nero e agli stipendi da fame”.

Uno dei video pubblicati dalla coppia