0 Facebook Si prende gioco del reddito di cittadinanza sui social, la risposta: “Ti tocca lavorare” Cronaca 29 Agosto 2021 17:41 Di redazione 2'

Non è sicuramente il primo video che pubblica, ormai è diventata una vera e propria moda, quella di un personaggio su Tik Tok che si diverte a sbeffeggiare il reddito di cittadinanza. Numerosi i filmati in cui scherza sul sussidio, lasciando intendere che lo prenderebbe per altri acquisti che non siano di prima necessità. Un ragazzo ha voluto rispondergli con il suo stesso strumento, un video sui social.

Risponde al video del personaggio del reddito di cittadinanza

Il personaggio del reddito di cittadinanza, se tale possiamo definirlo, aveva raccontato a Vocedinapoli.it che la sua era solo ironia e non c’era nulla di vero. I suoi filmati, però, hanno attirato numerose critiche da parte soprattutto di tanti lavoratori. Come questo ragazzo che ha voluto tra le righe lasciargli intendere che ‘la pacchia è finita’.

“Mi dispiace dirtelo ma la tua felicità durerà per poco. Perché stanno levando il reddito alle persone che non lo meritano, guarda un po’! A chi non ha proprio voglio di lavorare”, inizia così il video.

“Poi ti vorrei dire – continua – che se hai 78mila followers non è che le persone ti vogliono bene, ti seguono perché sei un personaggio”. Infine l’ha voluto salutare ribadendogli che presto anche lui dovrà andare a lavorare: “Ti devo dire un’altra cosa, ti tocca lavorare come tutti noi comuni mortali”. Il filmato ha ricevuto molti like e commenti ed è diventato virale sui social, esempio di un utilizzo di questo strumento che piace alle persone.

Il video di risposta