Uomo si sente male in piazza dei Martiri e si accascia al suolo: soccorsi sul posto Cronaca 16 Settembre 2021

Momenti di paura si sono vissuti questo giovedì pomeriggio nel cuore di Napoli. Poco prima delle 16 un uomo ha avvertito un malore in piazza dei Martiri e si è accasciato al suolo. I passanti che si trovavano davanti hanno immediatamente prestato soccorso al malcapitato e chiamato un’ambulanza.

Malore in piazza dei Martiri

Sul posto è giunta un’ambulanza e una volante di Polizia. Il personale sanitario ha subito prestato soccorso all’uomo. Sembrerebbe che l’anziano signore fosse un po’ alterato, inoltre agli operatori del 118 avrebbe detto di avere il catetere e di non cambiarlo da due mesi. Complice il caldo, ha accusato un malore.

Tante le persone accorse per aiutare l’uomo, tra i passanti ci sarebbe anche chi ha ironizzato per la maglietta indossata dal malcapitato che era di Materazzi. “Se avesse avuto quella di Insigne perlomeno”. L’anziano signore è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono gravi.