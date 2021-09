0 Facebook Guendalina Tavassi, occhio nero: parla e racconta tutto con il suo nuovo fidanzato Spettacolo 14 Settembre 2021 21:30 Di redazione 1'

Guendalina Tavassi è tornata sui social dopo l’aggressione subita e ha voluto raccontare tutto. Anche il suo nuovo compagno, Federico Perna, è intervenuto nelle ultime ore su Instagram per commentare quanto accaduto.

Nella serata di domenica 13 settembre l’ex gieffina è stata aggredita. Dopo aver pubblicato degli scatti del volto tumefatto, la Tavassi ha cancellato tutto. Ora però la ragazza ha parlato con Fanpage.it. Ha detto di aver subito un’aggressione, ma di non poter raccontare nei dettagli cosa le sia accaduto.

Da mercoledì 15 settembre Guendalina ha annunciato di voler tornare al suo lavoro. Andare avanti come ha sempre fatto con il sorriso. Anche il compagno in questi ultimi giorni le ha dimostrato sostegno e vicinanza in questi giorni difficili. Sui suoi account social Federico Perna ha scritto: “La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso” quindi ha aggiunto che anche con il volto tumefatto Guendalina rimane la più bella del mondo.