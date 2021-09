0 Facebook Guendalina Tavassi aggredita? Il mistero della foto con l’occhio nero e le parole della figlia News 13 Settembre 2021 14:11 Di redazione 2'

Prima ha pubblicato una foto sulle sue storie e poi l’immagine è scomparsa. Guendalina Tavassi aveva condiviso uno scatto in cui si mostrava con un occhio gonfio e livido, allegando il commento: “Io fortunatamente sono ancora qua”.

Guendalina Tavassi è stata aggredita?

In seguito la figlia Gaia aveva condiviso la storia della madre, aggiungendo anche lei alcune parole: “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna senza parole”. Cosa è accaduto a Guendalina Tavassi? A giudicare dallo scatto e dalle parole potrebbe aver subito un’aggressione. Non c’è stata però alcuna spiegazione, né da parte dell’influencer né della figlia. Anzi, poco dopo la pubblicazione entrambe hanno rimosso l’immagine pubblicata.

C’è, però, chi ha fatto in tempo a scaricarla e condividerla, dunque, la foto è girata lo stesso. Ma perché pubblicare uno scatto e poi rimuoverlo? La questione diventa un mistero, la Tavassi potrebbe essere stata aggredita e per timore di ritorsioni ha eliminato la storia? Forse potrebbe aver preferito non dare troppa attenzione alla cosa? Difficile dirlo, intanto qualche giorno fa aveva raccontato che la sua auto era stata vandalizzata. I due episodi sono collegati? Difficile dirlo. Bisognerà attendere una spiegazione della diretta interessata per capire cosa le sia accaduto.