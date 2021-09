0 Facebook Stefano De Martino innamorato: per chi batte il cuore dell’ex marito di Belen Spettacolo 15 Settembre 2021 12:02 Di redazione 1'

Stefano De Martino ha archiviato definitivamente la storia d’amore con Belen Rodriguez che otto anni fa lo ha reso padre dell’adorato figlio Santiago. L’ex ballerino oggi conduttore tv non ha mai più condiviso nulla che riguardasse i suoi sentimenti verso eventuali altre donne.

Stefano De Martino innamorato di una ragazza napoletana

Oggi si diffondono nuove indiscrezioni su una misteriosa ragazza napoletana che potrebbe essere al centro del suo cuore. A raccontarle è il settimanale Chi, secondo cui il 31enne di Torre Annunziata custodirebbe gelosamente la frequentazione con la donna: lontana dal mondo dello spettacolo. Sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen apparsi su Instagram. Inoltre, lo scorso weekend la coppia è stata intercettata a cena insieme in un noto ristorante campano.

Stefano De Martino continua a non commentare i rumors che lo riguardano e a postare solo foto con Santiago.