Schiaffi, calci e insulti ai bambini in un asilo degli orrori: “Ti stacco la testa”, “Ti tagli le mani”

“Ti stacco la testa”, “Ti taglio le mani” e ancora insulti come”Oche”, “Beduini”. Schiaffi, calci e bimbi presi per il maglioncino e sollevati di peso per spostarli. Una maestra di 59 anni di una scuola dell’infanzia di un comune alle porte di Monza è stata interdetta per un anno dall’esercizio della professione perchè accusata di maltrattamenti.

Un asilo degli orrori dove l’insegnante, che ogni giorno si occupava di 17 bambini tra i tre e i cinque anni, di cui uno con disabilità, attuava metodi poco ortodossi, come riporta Monza Today. Le immagini sono finite nelle mani dei carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini. Nella classe sono stati installati telecamere e microfoni: in due mesi – da aprile a giugno 2021 – sono stati raccolti elementi che hanno fornito agli inquirenti un quadro indiziario completo che ha permesso alla procura di procedere con un provvedimento cautelare che è stato notificato nei giorni scorsi alla donna dai militari dell’Arma.

L’insegnante – accusata di presunti maltrattamenti – è ora stata interdetta per un anno dalla professione.