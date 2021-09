0 Facebook Stefano De Martino fa pace con Veronica Cozzani? La foto di Santiago scatena i like Spettacolo 13 Settembre 2021 14:36 Di redazione 1'

E’ pace fatta tra Stefano De Martino e la mamma della sua ex moglie Belen Rodriguez. Sui social network i due diventano protagonisti. Occasione è Santiago, o meglio uno scatto del bambino che il ballerino ha commentato. Tra Stefano De Martino e la mamma di Belen Rodriguez è tornato il sereno?

Stefano De Martino pace con Veronica Cozzani: c’entra Santiago

Stefano De Martino ha messo like ad un post di Veronica Cozzani, madre di Belen. In quel post è ritratto Santiago De Martino, figlio della showgirl argentina e del conduttore televisivo. E cosa c’è di strano? In realtà quel like lasciato dal bel partenopeo sul profilo Instagram della Cozzani vuole dire qualcosa.

Il conduttore e la mamma di Belen, infatti, non è che andassero molto d’accordo. Al di là di un burrascoso rapporto, la Cozzani ha più volte lanciato delle frecciatine al ballerino. Ora, invece, sembra tornata la serenità. Veronica, quando le hanno fatto notare che il bambino è bellissimo, un mix tra argentino e italiano, ha risposto con un “Seeee” con tanto di cuoricino! Meno male!